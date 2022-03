Nach dem tödlichen Unglück, bei dem am Dienstag (22.3.) ein deutscher Urlauber in einer Höhle in Cala Serena im Osten von Mallorca gestorben ist, fordern Anwohner die Schließung der Höhle. "Es sind schon zu viele Unglücke geschehen", sagt Guillermo, der Verwalter der Wohnanlage neben der Höhle der MZ am Telefon. Der 45-Jährige lebt schon sein ganzes Leben in dem Küstenörtchen. "Die Höhle ist wunderschön, ein absolutes Naturphänomen", erzählt er. "Aber sie ist zu gefährlich. Man hätte sie vor Jahren schließen sollen."

