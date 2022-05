Ein Urlauber ist am Donnerstagmittag (12.5.) gestorben, als er auf der Malgrats-Insel vor Santa Ponça auf Mallorca von einer 25 Meter hohen Klippe ins Meer gesprungen ist. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, kalkulierte der junge Mann den Sprung nicht richtig ein und prallte gegen einen Felsen. Der Mann starb wohl auf der Stelle, sein Körper versank im Wasser.

Noch ist unklar, welcher Nationalität der Mann hatte. Manche Berichte sprechen von einem Holländer, andere von einem Briten. Das tödliche Unglück wurde von seiner Freundin aufgezeichnet, die sich auf einem Boot vor der kleinen Insel befand. Die Frau wird psychologisch betreut. Auch der gemeinsame Sohn des Paares, ein Kind, soll an Bord gewesen sein.

Seenotrettung und Guardia Civil suchen den Leichnam

Nach Eingang der ersten Meldungen über das Unglück wurden ein Boot und ein Hubschrauber der Seenotrettung mobilisiert. Auch eine Spezialgruppe für Unterwasseraktivitäten (GEAS) der Guardia Civil ist im Einsatz. Sie sucht weiterhin nach der Leiche des vermissten jungen Mannes.

Es handelt sich um den dritten tödlichen Sturz innerhalb von 24 Stunden auf Mallorca. Am Morgen war ein britischer Urlauber gestorben, als er von einem Balkon im siebten Stock eines Hotels in Magaluf stürzte. Vorher hatte er am Geländer herumgeturnt und ein merkwürdiges Verhalten gezeigt. Das Unglück wurde ebenfalls von Augenzeugen gefilmt.

In der Nacht war eine 41-Jährige in Lloseta aus dem dritten Stock eines Hauses gestürzt und hatte sich dabei tödlich verletzt. /pss