Zwei Deutsche im Alter von 17 und 18 Jahren sind am Dienstag (21.6.) auf Mallorca festgenommen worden. Einer von ihnen soll eine 18-Jährige in ihrem Hotelzimmer in Cala Ratjada vergewaltigt haben, der andere soll bei der Tat dabei gewesen sein und das Opfer belästigt haben. Wie die Guardia Civil mitteilte, kannte die 18-jährige Urlauberin einen der beiden jungen Männer bereits vorher. Den Abend verbrachte die Touristin in einer größeren Runde, auch die beiden mutmaßlichen Täter waren dabei.

18-Jährige ging direkt am nächsten Morgen zur Polizei Später ging sie mit den beiden jungen Männern auf ihr Zimmer. Dort habe der 18-Jährige sie in den frühen Morgenstunden des Dienstags vergewaltigt. Direkt am nächsten Morgen ging die Frau von einer Freundin begleitet zur Polizeiwache und schilderte die Ereignisse. Die beiden Jugendlichen wurden daraufhin festgenommen und sind inzwischen an den Haftrichter übergeben worden. Der muss entscheiden, ob sie bis auf Weiteres in Untersuchungshaft bleiben oder auf Kaution wieder freikommen. /mwp