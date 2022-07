Ein 63-jähriger Mann ist am Montagabend (4.7.) auf einem Bauernhof in Muro auf Mallorca gestorben, nachdem ein Anhängerreifen explodiert ist. Nach Angaben des Rettungsdienstes ereignete sich der Vorfall gegen 19 Uhr. Der Mann war dabei den Anhänger zu reparieren, als der Reifen barst. Daraufhin erlitt der 63-Jährige einen Herzstillstand. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen starb der Mann noch am Unfallort.

Motorradfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen Der Rettungsdienst berichtet von einem weiteren Unfalltod am Montag: Ein 56-jähriger Motorradfahrer hatte die schweren Verletzungen, die er Ende Juni bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Sa Pobla erlitten hatte, nicht überwinden können und starb am Abend im Landeskrankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca. Der Unfall hatte sich am 22. Juni gegen 22.50 Uhr ereignet. Auf der Verbindungsstraße zwischen Sa Pobla und Muro war der Motorradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen. /mwp