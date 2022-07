Eine Frau ist am Sonntag (24.7.) bei einem Verkehrsunfall auf Mallorca ums Leben gekommen. Laut Informationen der Guardia Civil ist die Frau von einem der öffentlichen Überlandbusse überfahren worden, der auf der Inca-Autobahn unterwegs war.

Wie es heißt, war es gegen 11.10 Uhr zu dem Unglück gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge hatte die Frau ihr eigenes Fahrzeug auf Höhe von Kilometer 17 auf der Fahrbahn in Richtung Palma de Mallorca am Seitenstreifen geparkt und war ausgestiegen. Aus ungeklärten Gründen betrat sie just in dem Moment die Fahrbahn, als der gelb-rote Überlandbus vorbeifuhr. Der Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die wenig später eintreffenden Rettungskräfte konnten nichts mehr für die Frau tun, sie starb noch am Unfallort. Aufgrund des umfangreichen Einsatzes kam es zu langen Staus auf der Autobahn. /somo