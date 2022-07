Eine 80-Jährige ist am Montag (25.7.) in einem Pool in Palmanova in der Gemeinde Calvià ertrunken. Wie die Rettungskräfte berichten, wurden sie gegen 9.30 Uhr zu einem privaten Apartmentkomplex mit eigenem Pool gerufen. Ortspolizei, Sanitäter und ein Arzt aus dem nächsten Gesundheitszentrum eilten zur Hilfe und versuchten die Frau wiederzubeleben. Am Ende konnten sie aber nichts mehr ausrichten und erklärten sie noch vor Ort für tot.

Welttag gegen das Ertrinken Ertrinken gehört zu den häufigsten Unfalltodesursachen. Um darauf zu sensibilisieren, hat die UN den Welttag gegen das Ertrinken ausgerufen, genau am 25. Juli. Immer wieder kommt es in den vergangenen Wochen und Monaten zu Badeunfällen auf Mallorca. Eine 70-jährige Urlauberin ist am Sonntag (24.7.) am beliebten Badestrand Can Pastilla auf Mallorca ertrunken. Eine weitere 80-Jährige am Dienstag (19.7.) an der Cala Galiota, ein 53-jähriger Urlauber am Sonntag (17.7.) in einem Hotelpool in Palmanova.