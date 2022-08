Einsatz der Ortspolizei an der Playa de Palma: Am Wochenende mussten die Beamten eingreifen, um gegen Urlauber in einem Hotel vorzugehen. Wie einer Pressemitteilung der Polizei zu entnehmen ist, halfen die Beamten den Angestellten einer Unterkunft im Carrer d'Amílcar in Arenal. Diese hatten Probleme mit sechs Urlauber, die im Hotel ausfällig wurden.

