Die Guardia Civil hat auf Mallorca zwei Passagiere festgenommen, die am Flughafen von Palma Parfüm im Wert von insgesamt fast 14.000 Euro gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilt, geschahen beide Festnahmen an nur einem Wochenende (27./28.8.).

An einem Tag war den Grenzbeamten der Guardia Civil ein Mann aufgefallen, der mit Parfümflaschen im Wert von 5.400 Euro nach Barcelona fliegen wollte. Ermittlungen ergaben, dass sie in einem Geschäft im Flughafen gestohlen worden waren.

Flughafen Mallorca: Polizei findet aufgegebenes Gepäckstück mit Parfüm im Wert von 8.400 Euro

Am Tag darauf fanden die Grenzbeamten in einem aufgegebenen Koffer eine große Anzahl an Parfümflaschen. Sie fanden den Eigentümer des Koffers und öffneten das Gepäckstück in dessen Anwesenheit.

Der Mann, der eigentlich nach Rumänien fliegen wollte, konnte keine Rechnung vorweisen oder auf andere Art beweisen, dass er den Inhalt des Koffers legal erworben hatte. Auch in diesem Fall stellten die Beamten fest, dass die Flaschen im Wert von insgesamt 8.400 Euro aus einem Flughafengeschäft gestohlen worden waren. /mwp