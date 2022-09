Der Arbeiter, der am vergangenen Montag (19.9.) auf einer Baustelle in Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca sieben Meter in die Tiefe gestürzt ist, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie Quellen aus dem Landeskrankenhaus Son Espases, in das der Mann unverzüglich gebracht worden war, am Freitag (23.9.) bestätigten, war es nicht möglich, ihn zu retten.

Zu dem Arbeitsunfall war es am Montag gegen 12.45 Uhr im Carrer Gerret im Küstenort Port d'Andratx gekommen. Aus bisher ungeklärten Gründen war der 39-jährige Mann auf einer Baustelle in die Tiefe gestürzt und hatte sich zahlreiche Verletzungen zugezogen. Die Guardia Civil ermittelt, um die genauen Unfallumstände herauszufinden. /somo