Die Nationalpolizei hat am Donnerstag (27.10.) einen 28-Jährigen verhaftet, der 2021 eine deutsche Urlauberin vergewaltigt haben soll. Wie die Polizei mitteilte, reagierten die Beamten somit auf einen internationalen Haftbefehl aus Deutschland.

Der Vorfall, um den es geht, ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 2. Juni 2021. Eine Deutsche, die auf der Insel Urlaub machte, traf den 28-Jährigen in einer Bar in der Gemeinde Manacor. Die beiden gingen zusammen zu einem nahegelegenen Strand. Dort soll der Mann sie auf einen Liegestuhl gezwängt und vergewaltigt haben.

Mutmaßlicher Vergewaltiger soll nach Deutschland überführt werden

Die Frau erstattete Anzeige, als sie zurück in Deutschland war. Die deutsche Justiz erließ daher Ende September 2021 einen Europäischen Haftbefehl. Die internationale Kriminalitätseinheit der Nationalpolizei auf Mallorca übernahm daraufhin die Ermittlungen, die zu der Festnahme am Donnerstag führten.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen Kriminellen mit einem langen Vorstrafenregister für gewalttätige Raubüberfälle, der bereits 2013 wegen eines anderen sexuellen Übergriffs in Manacor verhaftet worden war. Der Mann wurde auf die Polizeistation von Manacor gebracht und soll nun dem zuständigen Gericht vorgeführt werden. Dort muss seine Überführung nach Deutschland genehmigt werden, damit er sich den gegen ihn erhobenen Vorwürfen stellen kann.