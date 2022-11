Cala Millor wird aufgehübscht: In dem bei Deutschen beliebten Urlaubsort im Osten von Mallorca haben am Mittwoch (2.11.) umfassende Renovierungsarbeiten an der Einkaufsstraße Avinguda Cirstòfol Colom begonnen. Die mit den Jahren etwas heruntergekommene Fußgängerzone soll durch zahlreiche Maßnahmen modernisiert und verschönert werden, gab eine Rathaussprecherin auf MZ-Anfrage bekannt.

Insgesamt ist vorgesehen, die Bauarbeiten in drei Phasen jeweils außerhalb der sommerlichen Hauptsaison durchzuführen. Für die ersten zwei Phasen hat die mallorquinische Firma Melchor Mascaró den 2,6 Millionen schweren Auftrag bekommen. Bis März sollen die ersten Arbeiten abgeschlossen sein. Für die dritte Phase sind weitere 1,1 Millionen Euro vorgesehen. Grüner und nachhaltiger Ziel ist es dem Rathaus zufolge, das Ortszentrum für Fußgänger attraktiver zu gestalten. Dafür sollen zunächst die alten Pergolen abgerissen werden, die aktuell die Avinguda Cristòfol Colom säumen. Die Hauptgeschäftsstraße in Cala Millor war 1989 das letzte Mal umfassend renoviert und 1991 verlängert worden. Der aktuelle Baumbestand soll weiter bestehen bleiben und durch weitere Pflanzen ergänzt werden. Auch Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit sollen bei den Arbeiten berücksichtigt werden. Des Weiteren ist geplant, auch die Kanalisation, die von der Kläranlage abgeht, zu restaurieren. Im Gespräch ist zudem ein neuer Fahrradweg, der den Ortskern mit der außerhalb verlaufenden Fahrradstrecke Vía Verde verbinden soll. /somo