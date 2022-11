Am Montagabend (21.11.) hatte das Rathaus von Palma den Bürgern empfohlen, nicht zu nah an Bäumen zu spazieren, nachts heulte dann der Wind und die Fensterläden in den Städten knallten laut: Auf Mallorca hat es in der Nacht von Montag auf Dienstag (22.11.) ordentlich gestürmt. Am stärksten war der Wind in Alfàbia im Westen der Insel mit Geschwindigkeiten von 135 Kilometern pro Stunde.

Das Tief Denise, das aus Italien kommt, sorgte unter anderem für eine stürmische See: Der spanische Wetterdienst Aemet berichtet von drei bis fünf Meter hohen Wellen an den Küsten der Insel. An der Bucht von Palma etwa wurden 4,4 Meter gemessen. MZ-Wettermann Duncan Wingen stellte ein Video der hohen Wellen auf die Social-Media-Plattform Twitter.

An Land sorgten die heftigen Sturmböen für Chaos. Der Notruf Emergències 112 zählte in der Nacht 35 Einsätze auf Mallorca, vor allem wegen gestürzter Bäume. Am stärksten waren Palma und Llucmajor getroffen.

Staus wegen gestürzter Bäume

Schon am Abend warnte der Straßendienst des Inselrats vor Stau und Umleitungen an verschiedenen Straßen, weil gestürzte Bäume den Weg versperrten. So zum Beispiel an der Ma-6014 bei Cala Pi, dem Kilometer 80 der Ma-10 bei Banyalbufar und dem Kilometer 7 der Ma-1015 bei Calviá.

Zusätzlich zum starken Wind fiel über Nacht auch viel Regen. 34 Liter pro Quadratmeter verzeichnete der Wetterdienst Aemet in Escorca (Lluc), auch in Escorca (Son Torrella) regnete es stark (32 Liter pro Quadratmeter). Den dritten Platz belegte Sa Pobla mit 19 Litern pro Quadratmeter.

Precipitaciones (l/m2) de las últimas 24 horas en #Baleares:#Mallorca

34 Escorca, Lluc

32 Escorca, Son Torrella

19 Sa Pobla

18 Muro

18 Sóller, Puerto

15 Palma, Univ.

14 Port de Pollença

14 Son Bonet, Aerop.

11 Artà

11 Petra

11 Calvià

11 Palma, Portopí

11 Serra d'Alfàbia pic.twitter.com/Un7eITFFfe — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 22 de noviembre de 2022

Noch ist der Sturm zwar nicht ausgesessen, das heftigste scheint jedoch vorbei zu sein. Am Dienstag gilt für die Insel keine Warnstufe Orange mehr. Allerdings ist inselweit den gesamten Dienstag über noch die Warnstufe Gelb ausgerufen.

Grund dafür sind Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Kilometern pro Stunde und Wellen von bis zu drei Metern. Auch am Mittwoch gilt für den größten Teil Mallorcas wegen Wellen und Wind noch bis 15 Uhr Warnstufe Gelb. Nur im Norden lässt der Sturm dann schon nach.

Wetter auf Mallorca: sonnig trotz Sturm

Trotz der Warnstufen ist das Wetter am Dienstag und Mittwoch laut Aemet sonnig. Dienstag ist es dabei eher kühl mit Höchsttemperaturen von 17 Grad in Palma und Pollença. Am Mittwoch wird es dagegen wieder wärmer, fast auf der gesamten Insel wird die 20-Grad-Marke geknackt. Die Höchsttemperaturen liegen dann bei etwa 22 Grad.