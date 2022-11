Urlauber und Einwohner auf Mallorca können sich auf Tage einstellen, in denen ein breites Sortiment aus dem Kleiderschrank zum Einsatz kommen dürfte. Nach dem Sturm der vergangenen Tage, der am Dienstag ortsweise abflaute, geht es am Mittwoch (23.11.) zumindest an den Küsten hoch her. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für die gesamte Ostküste, den Süden, sowie entlang der Tramuntana Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen ausgerufen. Diese gilt noch bis 17 Uhr. Es weht ein starker Westwind, der Geschwindigkeiten von bis zu 70 Km/h erreichen kann.

Am Himmel liefern sich derweil Sonne und Wolken ein Duell. Gegen Mittag ist es in weiten Teilen der Insel bedeckt, im Laufe des Nachmittags lockert es örtlich wieder auf. Das Thermometer erreicht in Palma die 23 Grad, im Rest der Insel liegen die Werte einen oder zwei Grad darunter. In der Nacht werden in der Inselmitte Tiefstwerte um die zehn Grad erreicht. In Palma und Andratx ist es mit 16 Grad deutlich wärmer.

Sonne am Donnerstag, bevor das Gewitter wiederkommt

Am Donnerstag erwartet die Insel ein sonniger Tag. Mit nur wenigen Ausnahmen bleibt der Himmel über weite Teile des Tages wolkenfrei. Die Temperaturen bleiben bei Werten um die 20 Grad weiterhin angenehm. Wer sich ins Wasser wagen möchte, kann an der Playa de Palma mit 18 Grad rechnen, in Sa Calobra mit 19 Grad und an der Cala Agulla sogar mit 20 Grad. In der Nacht gehen die Temperaturen herunter und liegen bei acht bis zwölf Grad. Der Wind weht leicht aus südwestlicher Richtung.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Freitag soll es aber dann wieder vorbei sein mit der Ruhe. Von Norden her zieht im Laufe des Tages ein breites Gewitterfeld herein, dass am Nachmittag quasi die ganze Insel bedeckt. Es werden Regenfälle erwartet. Eine Warnstufe hat der Wetterdienst noch nicht ausgerufen, dies kann aber noch passieren. Der anfangs noch leichte Südwestwind dreht im Laufe des Vormittags nach Norden und nimmt Fahrt auf, sodass es im am Nachmittag dann zu starken Böen kommen dürfte. Die Temperaturen gehen am Tag leicht herunter, in der Nacht dafür aber leicht nach oben. Am Wochenende soll es dann wieder sonnig werden. /pss