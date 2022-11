Starker Wind und hohe Wellen: Der spanische Wetterdienst Aemet hat für Montag (28.11.) auf Mallorca die Warnstufe Orange ausgerufen. Im Norden, Nordosten und an der Küste des Tramuntana-Gebirges im Westen sind Wellen von etwa vier bis fünf Metern angesagt, einzelne Wellen können sogar acht Meter erreichen.

Außerdem bringt der Sturm in diesen Gebieten Mallorcas Nordwind mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde mit und es soll 20 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde regnen. Im Süden Mallorcas ist das Meer ebenfalls aufgewühlt. Hier gilt aber für den Montag "nur" Warnstufe Gelb mit Wellen von drei bis vier und höchstens sechs Metern.

Ab 11 Uhr Gewitter auf der ganzen Insel

Zudem gibt es ein Gewitter, das laut Aemet in Palma und der Tramuntana bereits gegen 9 Uhr morgens beginnt. Um 11 Uhr blitzt, donnert und regnet es dann auf der ganzen Insel.

Auf Twitter wurde am Montagvormittag (28.11.) ein Video von einer Windhose über dem Meer im Nordosten der Insel geteilt.

Me envian este video desde Sa Font de Sa Cala, en Capdepera.@DuncanWingen pic.twitter.com/mP3yfcdvzH — Miguel Angel (@MAMunoz1978) 28 de noviembre de 2022

Gegen Mittag werden die Windböen immer stärker, danach verliert der Sturm seine Kraft.

28/11 00:06 #AEMET actualiza #FMA en Baleares. Activos HOY y MAÑANA. Nivel máx naranja. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 00:06 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/xY6Un0EXod https://t.co/fA9fOt2gGx — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 27 de noviembre de 2022

Am Nachmittag könnte an manchen Orten wie Manacor, Andratx und Palma sogar die Sonne herauskommen. Gegen Abend lässt der Regen dann auf der gesamten Insel nach. An diesem stürmischen Montag bleiben die Temperaturen eher niedrig, die meisten Gegenden haben Höchsttemperaturen von 13 Grad, Palma erreicht mittags 15 Grad.

Mischwetter auf Mallorca

Am Dienstag wird es dann aber wieder wärmer. Pollença erreicht im Laufe des Tages 18 Grad, die restlichen Orte liegen bei etwa 17 Grad, die Tiefstwerte nachts liegen im einstelligen Bereich. Nach dem stürmischen Vortag wird es am Dienstag größtenteils sonnig, hier und da werden kleinere Schauer erwartet. Im Nordosten bei Artà könnte es gegen Abend dann wieder stärker regnen. Im Norden und Nordosten gilt auch weiterhin die Warnstufe Gelb wegen Wellen von drei bis vier Grad und Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Kilometern pro Stunde.

Am Mittwoch bleiben die Temperaturen konstant, am Himmel wechseln sich Sonne und Wolken ab. Auch den Rest der Woche sagt Aemet ein Mischwetter voraus, den Regenschirm sollte man bei Ausflügen vorsichtshalber dabei haben. Donnerstag und Freitag gibt es immer wieder Schauer, am Wochenende soll es dafür wieder trocken bleiben. /mwp