Bei einem Unfall am Freitag (2.12.) auf Mallorca ist ein Auto in eine Terrasse einer Bar gerast. Eine Person wurde zwar angefahren, verletzt wurde aber niemand. Laut dem Wirt kommt es in seinem Lokal immer wieder zu derartigen Vorfällen.

Wie das Online-Portal "Crónica Balear" berichtet, handelt es sich dabei um die Bar "Can Tunis" in Palmas Stadtviertel Son Ferriol. Diese ist an der Kreuzung in der Nähe der Manacor-Autobahn gelegen, wo sich die Tankstelle befindet.

Das Auto krachte in Tische und Stühle

Gegen 12 Uhr war ein weißer Seat León auf der Calle Manacor, die in Son Ferriol kurz parallel zur Manacor-Autobahn verläuft, Richtung Palma unterwegs. Im Wagen saß ein junges Pärchen mit Kind. In die andere Richtung war ein Fiat 500 unterwegs, der vor dem Seat auf der Kreuzung plötzlich links abbog. Das ist an dieser Stelle verboten.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Seat von der Fahrbahn abkam und in die Terrasse fuhr. Dort krachte das Auto in mehrere Tische und Stühle. Auf dem ersten Platz saß glücklicherweise niemand, auf dem zweiten schon. Die Person schien jedoch nur leicht getroffen worden zu sein. Eine Frau, die gerade die Bar verlassen wollte, hatte Glück, da sie zu dem Zeitpunkt hinter einer Steinsäule stand.

Bekannte Gefahrenstelle

Die Polizei hat Alkoholkontrollen bei den beiden Autofahrern durchgeführt, die jeweils negativ waren. Der Wirt berichtete, dass es immer wieder auf der Kreuzung zu Unfällen kommt. Die Autos im Carrer Manacor seien meist mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. So sei es auch nicht das erste Mal gewesen, dass ein Auto in seine Terrasse gekracht ist. Das komme im Durchschnitt drei Mal pro Jahr vor.

Das Viertel Son Ferriol ist generell ein Gefahrenherd was den Verkehr betrifft. Auf Palmas zweitem Ring, der in der Nähe verläuft, haben in den vergangenen Jahren fünf Personen bei zwei Unfällen an der gleichen Stelle ihr Leben verloren. /rp