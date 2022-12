EIn 61-jähriger Mann ist am Freitag (2.12.) beim Pilze sammeln in der Serra de Tramuntana auf Mallorca gestürzt und an den Verletzungen gestorben. Das Opfer war mit einem Freund im Wald unterwegs.

Zu dem Unglück kam es gegen 12.20 Uhr in der Nähe der des Campingplatzes Font Coberta bei Lluc (Gemeinde Escorca). Der Mann ist wohl auf dem nassen Laub ausgerutscht und schlug mit dem Kopf auf einem Stein auf. Sein Freund war in der Nähe und rief umgehend den Rettungsdienst. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Mann schon nicht mehr ansprechbar. Die Wiederbelebung war erfolglos. /rp