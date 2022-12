Ein Rohrbruch in der Hauptwasserleitung, die Palma de Mallorca mit den Nachbargemeinde Marratxí verbindet, hat am Samstagmorgen (10.12) in Pont d'Inca Dutzende Autos unter Wasser gesetzt werden sowie Straßen, Keller und Tiefgaragen geflutet.

Der Rohrbruch ereignete sich gegen 8 Uhr morgens im Carrer Antoni Maura und soll pro Sekunde 500 Kubikmeter Wasser freigesetzt haben. Mehrere Feuerwehrzüge, Polizei-Einheiten sowie Trupps der Emaya-Stadtwerke waren im Einsatz, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen und das Wasser abfließen zu lassen. Der Verkehr in den Vorort der Balearen-Hauptstadt musste zeitweise gesperrt werden. Gemeinde will Betroffenen in Verhandlungen mit Versicherungen beistehen Geflutet wurden die an den Carrer Antoni Maura angrenzenden Straßenzüge. Unter anderem stand ein Parkplatz im Carrer Francesc Salvà i Pizà sowie eine Baustelle unter Wasser. Der Bürgermeister von Marratxí, Miquel Cabot, hat angekündigt, dass die Gemeinde den Betroffenen in ihren Verhandlungen mit den Versicherungen beistehen würde.