Auf Mallorca ist am Dienstag (3.1.) ein Mann an den Folgen eines Stromschlags gestorben, den er sich auf seinem eigenen Grundstück in Es Pil·larí nahe der Playa de Palma zugezogen hat.

Wie das "Diario de Mallorca" schreibt, hatte der 60-Jährige gegen Mittag einen Hochspannungsmast berührt, der sich auf seiner Finca befindet. Durch den Stromschlag wurde er zurückgeschleudert und fiel in eine Zisterne, wo man wenig später den leblosen Körper fand. Ersten Ermittlungen zufolge war er auf der Stelle tot. Die Nationalpolizei will sich aber weiter mit dem Fall beschäftigen, um die genauen Todesumstände zu ermitteln. Unklar ist, warum der Mann den Strommast berührte und ob dieser vorschriftsgemäß gesichert war. Grundsätzlich sollte man von Hochspannungsmasten gänzlich die Finger lassen. Zumeist weisen Warnschilder auf die Gefahren hin. /somo