Eine Deutsche, die auch im Winter fast täglich im Meer schwimmen geht, ist am Dienstag (17.1.) vor der Südwestküste von Mallorca zu Tode gekommen. Eine am Mittwochmorgen entdeckte Leiche vor der Küste wurde inzwischen identifiziert, wie ein Sprecher der Guardia Civil gegenüber der Mallorca Zeitung bestätigt. Man gehe davon aus, dass die Frau ertrunken sei, Gewissheit müsse aber noch die angeordnete Autopsie bringen.

Die Deutsche war am Dienstagnachmittag vermisst worden, nachdem sie vom Schwimmen an der Küste von Portals im Südwesten von Mallorca nicht zurückgekommen war. Das gaben Augenzeugen gegenüber der Notrufzentrale an. Bei der Frau handelt es sich laut der Gemeindeverwaltung von Calvià um eine 55-Jährige aus dem Ortsteil Bendinat, die fast täglich im Meer vor Mallorca schwamm. Nach der Vermisstenmeldung sei umgehend eine Suchaktion in die Wege geleitet worden.

Stürmisches Wetter auf Mallorca

Zu der Zeit herrschte auf Mallorca stürmisches Wetter, der Wind ließ zahlreiche Bäume umstürzen. Der spanische Wetterdienst Aemet hatte unter anderem wegen hoher Wellen Warnstufe Orange ausgegeben. Am Mittwoch galt weiterhin Warnstufe Gelb an zahlreichen Abschnitten der Küste von Mallorca.

Laut dem Sprecher der Guardia Civil wurde an der Küste die Kleidung der Frau auf einem Felsen gefunden. An der Suchaktion waren Guardia Civil, Ortspolizei sowie die Seenotrettung im Einsatz. Am Dienstagabend wurde die Suche zu Meer wegen der Dunkelheit unterbrochen, zu Lande sei aber weiter nach der Vermissten gesucht worden, berichtet das Portal "Crónica Balear".

Entdeckung bei Cala des Guix

Einsatzkräfte der Suchtrupps fanden dann am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr einen leblosen Körper im Wasser treibend. Eine Patrouille der Guardia Civil, die an der Küste nach der Vermissten suchte, wurde im Gebiet von Caló des Guix fündig, in der Nähe der Stelle, an der die Frau verschwunden war, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Taucher der Guardia Civil bargen die Leiche. Am Vormittag schließlich bestätigte die Guardia Civil, dass es sich dabei um die vermisste Frau handelt. /ff