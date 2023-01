Die Staatsanwaltschaft in Palma de Mallorca sieht es als erwiesen an, dass ein 59-jähriger Mann seinen 78 Jahre alten Onkel "eigenhändig und vorsätzlich" getötet hat. Wie am Mittwoch (25.1.) während des Gerichtsprozesses deutlich wurde, bestätigen dies auch die Verteidiger des mutmaßlichen Täters. Man bestreite nicht, dass der Angeklagte den Mord begangen habe, verlangte aber Strafmilderung, da sich der 59-Jährige selbst der Polizei stellte und von Anfang an geständig war.

