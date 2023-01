Der Fall erinnert an Mafia-Filme: Eine kriminelle Bande nimmt für vergleichbar kleines Geld Müll entgegen und entsorgt ihn illegal in der Natur. So geschehen in Palma de Mallorca. Das Rathaus hat nun nach vier Monaten Arbeit die Deponie aufgeräumt.

