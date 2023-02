Minus 3 Grad hat der spanische Wetterdienst Aemet in der Nacht auf Mittwoch (1.2.) auf Mallorca gemessen. Im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen Jahrzehnte sind Werte unter dem Gefrierpunkt eher ungewöhnlich. Hat es so aber auch schon im Vorjahr gegeben. Die kommenden Nächte bleiben kalt. Aemet hat gar eine Warnstufe ausgegeben.

Die Sonne scheint am Mittwoch (1.12.) fast durchgehend. Nur am Nachmittag taucht die ein oder andere Wolke auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 15 Grad. Die Sonne verabschiedet sich um 18.10 Uhr. Im Anschluss sinken die Temperaturen flott. Von Mitternacht bis 9 Uhr vormittags gilt inselweit die Warnstufe Gelb wegen Kälte. An den Küsten bleibt es tendenziell milder. In der Inselmitte und in den Bergen werden erneut Minusgrade erreicht.

Obdachlose können im Hotel schlafen

Wenn Sie keinen Schlafplatz haben, können Sie sich an das Rote Kreuz in Palma wenden. Die Mitarbeiter bringen Obdachlose für die Nacht in Hotels oder versorgen sie mit warmen Getränken und Decken.

Auch nach Sonnenaufgang um 7.54 Uhr dauert es ganz schön lange, ehe sich die Insel aufwärmt. Erst gen Mittag liegen die Werte im zweistelligen Bereich. Am Nachmittag sind bis zu 16 Grad drin. Wolken sind nicht zu erwarten.

In der Nacht auf Freitag gilt die Warnstufe Gelb nur noch im Süden um Palma de Mallorca. Tagsüber bleiben die Temperaturen unverändert. Allerdings ist im Osten der Insel der Vormittag eher grau. Am Nachmittag lockert der Himmel auf. Der Regenschirm kann daheim bleiben.

Die Nächte werden milder

Am Wochenende werden die Nächte milder und die Temperaturen bleiben wohl über dem Gefrierpunkt. Tagsüber liegen die Höchstwerte bei 17 Grad. Am Samstag lacht die Sonne den ganzen Tag am Himmel. Am Sonntag wechselt sie sich hin und wieder mit Wolken ab. In der Nacht auf Montag ist Vollmond.

In der neuen Woche ist wieder Schnee möglich. Die Temperaturen sinken leicht und es soll Niederschlag geben, der ab 600 Metern als Schnee herabrieselt. /rp