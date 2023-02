Ein zehn Meter langes Segelboot ist am Samstagmorgen (4.2.) im Yachthafen von s' Estanyol (Gemeinde Llucmajor) aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Das Boot wurde durch die Flammen völlig zerstört. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen elf Uhr. Das Segelboot war an seiner Anlegestelle vertäut, als der Brand ausbrach. Einem der Zeugen gelang es, das Boot loszumachen und es von der Anlegestelle zu entfernen. So konnte verhindert werden, dass das Feuer auf andere Yachten übergriff. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand danach von der Küste aus löschen.

S'Estanyol befindet sich im Westen des bekannten Naturstrandes Es Trenc und grenzt an die Ortschaft Sa Ràpita an. Im Einsatz waren Feuerwehrleute der Wachen in Llucmajor und Felanitx. Sie konnten verhindern, dass das Boot sinkt. Nun muss die genaue Brandursache ermittelt werden. /ck