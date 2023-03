Mallorca steuert so langsam dem Frühlingsanfang entgegen und das Wetter macht sich schon bereit dafür. Nach dem Sturmtief "Juliette" steigen die Temperaturen in der kommenden Woche wieder auf bis zu 23 Grad an. Dazu gibt es reichlich Sonnenschein.

Ehe es so weit ist, müssen aber noch ein paar kalte Tage ausgestanden werden. In der Nacht auf Samstag (4.3.) gilt die Kältewarnstufe Gelb im Westen (minus 2 Grad) sowie im Süden und der Inselmitte (minus 1 Grad). In Palma de Mallorca und Andratx soll die Nacht bei Tiefstwerten von 7 Grad jedoch wesentlich milder verlaufen. So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca 14 vereinzelt auch 15 Grad sind am Samstag tagsüber drin. Das Wochenende startet sonnig. Nach dem Mittagessen ziehen im Inselosten ein paar graue Wolken auf, die sich bis zum Abend wieder verziehen. Den Sonnenuntergang um 18.45 Uhr dürfte man auf der ganzen Insel problemlos bewundern können. In der Nacht auf Sonntag gelten im Westen und Süden erneut die Kältewarnungen. Tagsüber starten die Temperaturen den Aufwärtstrend und erreichen bereits 18 Grad im Norden um Pollença, 15 Grad sollen es in Palma de Mallorca werden. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Im Süden ist es etwas stärker bewölkt. Es bleibt wohl trocken. So wird das Wetter in der neuen Woche Die neue Woche könnte mit Regen starten. Zumindest ist das auf den Wetterkarten des spanischen Wetterdienstes Aemet zu sehen. Die Regenwahrscheinlichkeit wird aber nur mit 30 Prozent am Vormittag beziffert. Am Nachmittag scheint wohl auf jeden Fall die Sonne. Die Tagestemperaturen bleiben konstant, die Nächte werden langsam milder. Ab Dienstag startet eine sonnige Phase. Die Temperaturen steigen und knacken am Mittwoch die 20-Grad-Marke. Am Donnerstag sollen die erwähnten 23 Grad in Pollença erreicht werden. Wobei der Wetterdienst darauf hinweist, dass Vorhersagen, die über die kommenden drei Tage hinaus gehen, unzuverlässig sind. /rp