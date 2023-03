Ausflügler sollen sich weiterhin von den Bergen in der Tramuntana fern halten. Darum hat Mallorcas Inselrat in einer Pressemitteilung am Freitag (3.3.) gebeten. Sturmtief "Juliette" ist zwar längst abgezogen, und seit drei Tagen scheint die Sonne. Doch noch immer sind die Schäden nicht behoben, und die Sicherheit auf den öffentlichen Wanderwegen könne nicht garantiert werden.

Besonders groß ist die Befürchtung, dass beschädigte Bäumen, in den kommenden Tagen umstürzen könnten. "Wir sind weiter damit beschäftigt, das Ausmaß der Schäden des Unwetters von Montag und Dienstag einzuschätzen", heißt es in der Pressemitteilung.

Besonders stark betroffen sind Abschnitte der beliebten Trockensteinroute, die durch die ganze Tramuntana führt. Auf den Abschnitten 5 (Sóller nach Pollença), 6 (Tossals Verds nach So n'Amer), 7 (So n'Amer nach Pont Romà) seien viele Bäume umgestürzt. Auch die Abschnitte 2 (Estellencs nach Esporles) und 3 (Esporles nach Can Boi) wurden in Mitleidenschaft gezogen, ebenso wie Abschnitte der Variante D (Alar'o - Raixa) und der Weg hinauf zum Castell d'Alaró,

"Zugang zur Tramuntana ist strengstens untersagt"

"Wir schließen uns der Botschaft der Balearen-Regierung an: Der Zugang zur Tramuntana ist strengstens untersagt, wenn es nicht unbedingt notwendig ist", wird die Inselrätin und Vizepräsidentin Aurora Ribot zitiert. "Wir bitten alle Leute darum, vorsichtig zu sein und nicht in der Serra wandern zu gehen. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns, um die Strecken wieder sicher zu machen."

Es ist jedoch davon auszugehen, dass viele Menschen dieser Forderung nicht nachkommen werden. Bereits in den vergangenen Tagen war das Bergdorf Valldemossa von den "Schnee-Touristen" völlig überlaufen, obwohl sich noch Menschen in einer Notlage befanden. Besonders das für das Wochenende angekündigte schöne Wetter dürfte viele Ausflügler in die Natur treiben. "Als Inselrat können wir nicht alle Zugänge zur Tramuntana sperren", so eine Inselratssprecherin auf MZ-Nachfrage. "Es kann aber sein, dass die Guardia Civil einzelne Straßen sperrt." Die Wanderhütten sind weiter geöffnet. "Wir betonen aber, dass diese derzeit nur für Menschen in Not gedacht sind", so die Sprecherin. /rp