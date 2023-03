Am Samstagnachmittag (4.3.) ist es im Müller an der Plaça d'Espanya in Palma de Mallorca zu einem Suizid gekommen. Wie Augenzeugen gegenüber der MZ berichteten, nahm eine junge Frau im ersten Stock des Drogeriegeschäfts ein Messer aus dem Regal und verletzte sich damit am Hals. Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr.

Die Ortspolizei bestätigte gegenüber der MZ lediglich, dass man im Einsatz sei, weil eine Frau verletzt sei. Wie das Online-Portal "Crónica Balear" berichtet, hat die Frau nicht überlebt. Es soll sich um eine 23-jährige Ausländerin handeln. Zahlreiche Kunden beobachteten den Vorfall Vor dem Geschäft bildete sich eine große Menschentraube. Zahlreiche Kunden hatten den Vorfall beobachtet und waren dementsprechend erschüttert. Beamten sperrten den Zugang zum Geschäft ab. Auch zahlreiche Krankenwagen waren im Einsatz.z Eine Kundin, die zu dem Zeitpunkt im bekannten Drogeriemarkt einkaufte, schildert die Situation folgendermaßen: "Wir wurden aufgefordert, sofort zur Kasse zu gehen, schnell zu bezahlen und den Laden zu verlassen." Hier finden Sie Hilfe bei Selbstmordgedanken Seit über 30 Jahren gibt es auf den Balearen das Telefon der Hoffnung, das „Teléfono de la esperanza". Auf dem spanischen Festland wurde es vor 46 Jahren eingeführt. Mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter, die zuvor psychologisch geschult werden, sitzen in einem Büro nahe des Parc de ses Estacions in Palma de Mallorca, hören zu oder spenden Trost. Wer Hilfe oder jemanden zum Zuhören braucht, kann sich jederzeit unter der Nummer 971-46 11 12 an das „Teléfono de la esperanza" wenden. Wer kein Spanisch spricht, kann die Telefonseelsorge in Deutschland kontaktieren. (0800/111 0 111 und 0800/111 0 222). Telefonisch funktioniert das von Mallorca aus nicht. Unter www.telefonseelsorge.de gibt es aber eine Online-Beratung. /pss/br/jk