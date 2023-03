Beamte der Nationalpolizei haben einen britischen Mallorca-Urlauber festgenommen, der seinen Bruder sowie auch Polizeibeamte mit einem Messer bedroht hatte. Zu der Festnahme kam es bereits am vergangenen Sonntag (12.3.), wie es in einer Pressemitteilung vom Samstag (18.3.) heißt.

Der Vorfall ereignete sich in einem Hotel im Gemeindegebiet Manacor, zu dem auch Orte an der Ostküste von Mallorca gehören - wo genau, lässt die Pressemitteilung offen. Zwei Brüder gerieten in der Lobby des Hotels und vor mehreren Augenzeugen in Streit, einer der beiden hatte ein Messer in der Hand. Mehrere Personen verständigten daraufhin die Nationalpolizei sowie die Ortspolizei von Manacor.

Die Beamten vernahmen die Zeugen und den bedrohten Bruder. Der mutmaßliche Angreifer befand sich auf seinem Zimmer, und als die Beamten sich Zugang verschafften, fanden sie den Mann mit dem Messer in der Hand auf dem Bett liegend und im Dunkeln beim Musikhören vor. Als die Polizisten versuchten, ihm das Messer zu entreißen, setzte er sich zur Wehr und versuchte, die Beamten anzugreifen, wie es in der Mitteilung heißt. Zudem fand sich ein weiteres Messer unter dem Kopfkissen versteckt. Der Mann wurde festgenommen.

Da die Polizei zudem zahlreiche Medikamente in dem Zimmer vorfand, wurde auch der medizinische Dienst für eine Begutachtung des Festgenommenen hinzugezogen.

Zu dem Streit war es offenbar gekommen, nachdem einer der beiden Brüder an der Rezeption nach einem anderen Zimmer gefragt hatte, weil er das bisherige nicht weiter mit seinem zunehmend aggressiveren Bruder teilen wollte. /ff