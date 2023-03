Mehrere chinesische Frauen sind in einem Bordell in Inca in der Inselmitte von Mallorca sexuell ausgebeutet worden. Wie die Nationalpolizei am Montag (20.3.) mitteilte, wurden zeitgleich insgesamt neun Bordelle auf der Insel und an der spanischen Ostküste hochgenommen. In all diesen Etablissements wurden Frauen aus China zum Sex mit Freiern gezwungen.