Vergangenes Jahr erlebte Mallorca einen drastischen Wechsel. In wenigen Tagen schwang das Wetter von Wintertemperaturen auf Sommer um. "Ich habe die 20 Minuten Frühling dieses Jahr echt genossen", scherzten die Menschen. Dieses Jahr scheint der Frühling ein wenig länger zu dauern. Die Temperaturen liegen am Dienstag (28.3.) zwischen 17 Grad in Andratx, aber auch Artà und Cala Ratjada, sowie 21 Grad in der Inselmitte um Inca und im Norden um Sa Pobla.

Der Morgen hat sonnig begonnen, doch im Laufe des Tages ziehen Wolken, teilweise auch dunklere, über die Insel. Von Niederschlägen ist allerdings nicht auszugehen. Besonders in der Inselmitte dürfte die Sonne am Nachmittag für einige Stunden hinter der Wolkendecke verschwinden.

In der Nacht gehen die Temperaturen auf der gesamten Insel in den einstelligen Bereich herunter. Am wärmsten dürfte es dabei in Andratx mit Werten um die 9 Grad bleiben. In den Bergen, etwa in Lluc, geht das Thermometer auf 5 Grad herunter.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

So wird das Mallorca-Wetter am Mittwoch (29.3.)

Um 7.38 Uhr geht am Mittwoch die Sonne auf. Vorgesehen ist, dass sie den ganzen Tag über scheint. Gen Nachmittag könnten sich Wolken in höheren Lagen bilden. Die Temperaturen gehen im Laufe des Tages leicht hoch. So dürfen Einheimische und Urlauber sich in Sa Pobla auf 25 Grad einstellen. In Pollença und Inca könnten es 24 Grad sein. Schlusslichter sind erneut Andratx, aber auch Santanyí, Artà und Son Servera mit 19 Grad. Der Wind weht leicht aus südlicher Richtung.

So wird das Wetter auf Mallorca am Donnerstag (30.3.)

Donnerstag sieht der Himmel ähnlich wie am Mittwoch aus. Abgesehen von Wolken in höheren Lagen, scheint die Sonne. Die Maximalwerte gehen erneut nach oben – und kommen örtlich der 30-Grad-Marke deutlich näher. Erneut ist Sa Pobla der Spitzenreiter mit 28 Grad. Einen deutlichen Temperatursprung werden die Leute in Artà erleben, es werden Werte um die 24 Grad erwartet. In der Inselhauptstadt Palma soll es bis zu 22 Grad haben. Erneut pustet der Wind leicht von Süden her.

Am Freitag könnte es in weiten Teilen der Insel dann richtig heiß werden. In Porreres werden 29 Grad erwartet, an der Ostküste 27 Grad.