Am Freitag (19.5.) beginnt auf Mallorca eine regnerische Phase, die sich nach derzeitiger Prognose des spanischen Wetterdienstes Aemet über das Wochenende bis hin in die neue Woche zieht. Samstag und Sonntag fallen aber nicht völlig ins Wasser. Gen Samstagabend ist mit ein wenig Glück ein Spaziergang im Trockenen mit ein paar Sonnenstunden drin. Sonntag könnte schöner werden als erwartet.

Nachdem der Freitag sich wechselhaft zeigt, soll das Wetter in der Nacht auf Samstag (20.5.) hin zu schlecht umschwingen. Aemet zögerte zwar etwas, hat sich im Endeffekt aber doch für eine Unwetterwarnung entschieden. Die Warnstufe Gelb gilt ab 21 Uhr im Norden und Westen der Insel bis Samstag 12 Uhr. 20 Liter pro Stunde und Quadratmeter sind möglich. Besonders in der Tramuntana soll es Dauerregen geben. Über einen Zeitraum von zwölf Stunden sammeln sich hier bis zu 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter an. Zudem wird an den Küsten vor starkem Wind und hohen Wellen gewarnt.

Am Samstag wird es ziemlich sicher regnen

Am Samstagvormittag kann sich bei den Wochenendeinkäufen Zeit gelassen werden. Bis zum Mittagessen dürfte es sowieso regnen. Gen Abend verbessert sich das Wetter immer mehr. Für den Zeitraum 12 bis 18 Uhr gibt Aemet folgende Regenwahrscheinlichkeiten an:

Alcúdia 60 Prozent

Palma 50 Prozent

Sóller 40 Prozent

Santanyí 80 Prozent (die Wetterkarte zeigt zudem Gewitter an)

Inca 70 Prozent (Gewitter möglich)

Ab 18 Uhr dürfte der Regen langsam aufhören und die Sonne scheinen. Bis zum Sonnenuntergang um 21.02 Uhr können dann noch drei Stunden bei wohl gutem Wetter an der frischen Luft verbracht werden. Besonders die Besucher des Mallorca Live Festivals dürften die Aussichten erfreuen. Die Temperaturen ändern sich im Vergleich zu den vergangenen Tagen wenig, liegen also knapp über der 20-Grad-Marke. Nachts geht es auf 9 bis 14 Grad herunter.

Auch am Sonntag könnte es tröpfeln

Der Sonntag (21.5.) wird zwar besser, aber auch unberechenbarer. Es wird nicht mehr so stark wie am Samstag regnen (falls überhaupt), könnte aber immer wieder tröpfeln. Sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag liegt die Regenwahrscheinlichkeit in allen Gemeinden bei um die 50 Prozent. Die Temperaturen steigen leicht auf 24 Grad.

Ziemlich sicher regnet es dann wieder in der nächsten Woche. Von Montag bis Donnerstag liegt die Regenwahrscheinlichkeit zwischen 80 und 100 Prozent. Ein wirklich sonniger Tag ist derzeit nicht in Sicht. /rp