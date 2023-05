Die Nationalpolizei hat einen Unternehmer verhaftet, der irreguläre Einwanderer für die Renovierung eines Hotels in Can Pastilla an der Playa de Palma eingestellt hat. Polizeibeamte und Arbeitsinspektoren führten am vergangenen Dienstag (23.5.) eine Kontrolle in dem Gebäude durch. Sie wollten sich vom Wahrheitsgehalt einer Beschwerde überzeugen, wonach dort mehrere irreguläre Einwanderer arbeiteten und ausgebeutet wurden.

Nach Angaben der Polizei trafen Beamte der auf Verstöße gegen das Einwanderungs- und Arbeitsrecht spezialisierten Einheit UCRIF sowie Arbeitsinspektoren am Dienstagmorgen in dem Hotel ein, in dem derzeit Renovierungsarbeiten durchgeführt werden. Mehrere der Arbeiter liefen davon, aber den Inspektoren gelang es, zwei von den dagebliebenen zwölf Beschäftigten zu identifizieren, die ohne regulären Aufenthaltsstatus auf der Baustelle waren. Die Arbeiter erhielten nur die Hälfte des regulären Lohns Es handelte sich um marokkanische Staatsangehörige, die keine ordnungsgemäßen Papiere besaßen und ohne Erlaubnis arbeiteten. Beide gaben zu, dass sie irregulär nach Spanien eingereist waren, einer von ihnen mit dem Boot, der andere über Frankreich. In Palma wurden die beiden von einem Unternehmer angeheuert. Die Beamten stellten fest, dass die Arbeiter nur die Hälfte des Lohns erhielten, den die legal beschäftigten Arbeitnehmer bekamen. Nach Aufnahme aller Datern verhafteten die UCRIF-Beamten den Arbeitgeber als mutmaßlichen Täter eines Verbrechens gegen die Rechte der Arbeitnehmer. Die Arbeitsaufsichtsbehörde wird ihrerseits eine Verwaltungsuntersuchung einleiten, um die Verantwortlichkeiten des Arbeitgebers zu ermitteln. Die Polizei berichtet, dass die Ermittler bei ihren Kontrollen in den letzten Wochen eine Zunahme der Einstellung von irregulären Arbeitskräften festgestellt haben. Diese werden von Arbeitgebern schwarz engagiert, um Sozialversicherungsbeiträge zu sparen und Löhne zu zahlen, die weit unter den in den jeweiligen Branchen geltenden Vereinbarungen liegen. /bro