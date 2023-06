Die Ortspolizei in Cala Ratjada hat einen deutschen Urlauber festgenommen, der einen anderen Touristen mit einer Glasscherbe am Hals verletzt hat. Einen entsprechenden Bericht der Zeitung "Ultima Hora" bestätigte die Ortspolizei auf Anfrage der MZ.

Angriff in der Diskothek Bolero Angels

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag (20.6.) gegen 3.30 Uhr in der Diskothek Bolero Angels. Aus noch nicht ermittelten Gründen gerieten zwei deutsche Urlauber in Streit. Der eine von ihnen nahm ein kaputtes Glas und verletzte den anderen damit am Hals. Danach versuchte der 51-jährige Täter zu flüchten, konnte aber vom Sicherheitspersonal festgehalten werden.

Das 45-jährige Opfer, dessen Wunde stark blutete, wurde ins Krankenhaus in Manacor gebracht, wo er behandelt wurde. Der Deutsche konnte das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen. Die Ortspolizei nahm den Täter unterdessen fest, die Guardia Civil hat die Ermittlungen übernommen. /pss