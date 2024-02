In Pollença sind in den vergangenen Jahren mehrere Hunde am Strand Llenaire vergiftet worden, mindestens einer ist gestorben. Damit dies nicht wieder passiert, sollen nun Überwachungskameras installiert werden. Das gab die Gemeinde am Mittwoch (21.2.) bekannt. Bis es soweit ist, könnte allerdings noch Zeit vergehen, da dafür eine Genehmigung eingeholt werden muss.

