Einsatzkräfte von Mallorcas Feuerwehr mussten am Sonntag (25.2.) im Norden von Mallorca zwei Ausflüglern zu Hilfe eilen. Wie die Feuerwehr auf X (ehemals Twitter) schrieb, war das Paar an einem Felsen nicht weiter vorangekommen.

Laut der spanischen Tageszeitung "Última Hora" sollen die beiden Wanderer daraufhin den Notruf gewählt haben

Mit an Felsen und Baumstämmen befestigten Seilen begleiteten die Einsatzkräfte die beiden Ausflügler sicher auf den Boden zurück. Der Vorfall soll sich gegen 15.30 Uhr an einem steilen Bergstück ganz in der Nähe der Einsiedelei La Victòria ereignet haben. Bei dem Ausflug mittleren Schwierigkeitsgrades sollen die beiden Wanderer dann in einer Höhe von 10 bis 15 Metern nicht mehr weiter voran gekommen sein.

Rescat d'una parella de senderistes bloquejats a una penya a prop de l' Ermita de la Victòria. Instal.lam un passamà i acompanyam fins a un lloc segur. pic.twitter.com/buSsUrwOER — Bombers de Mallorca (@BombersdeMca) February 25, 2024

Nachdem der Notruf eingegangen war, eilten ihnen Einsatzkräfte der Bergrettungstruppe zu Hilfe und halfen den beiden Wanderern beim sicheren Abstieg. /sw