Überfall auf Mallorca-Urlauberinnen aus Deutschland an der Playa de Palma – zwei junge Männer festgenommen

Die Nationalpolizei hat auf Mallorca zwei junge Männer festgenommen, die drei Urlauberinnen an der Playa de Palma überfallen haben sollen. Das gab die Nationalpolizei am Donnerstag (11.4.) in einer Pressemitteilung bekannt. Bei den Opfern handelt es sich um drei Frauen, die in Deutschland leben, aber eine andere Staatsangehörigkeit haben, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber der MZ erklärte.

Überfall beim Heimweg ins Hotel

Der Vorfall ereignete sich nach Darstellung der Polizei am vergangenen Samstag (6.4.) in den frühen Morgenstunden. Die drei Urlauberinnen befanden sich gegen drei Uhr morgens auf dem Rückweg ins Hotel an der Playa de Palma, als plötzlich die beiden Tatverdächtigen aufkreuzten.

Einer von ihnen entriss einem der Opfer das Handy, das es an einem Band um den Hals hängen hatte. Der andere Täter versuchte das gleiche bei einer anderen Frau der Gruppe. Sie wehrte sich, was zu einem Handgemenge führte. Die Frau wurde dabei auf den Boden geschleudert und erlitt Prellungen an den Beinen und am Oberkörper.

Die beiden nun Festgenommenen liefen daraufhin davon. Augenzeugen kamen den Urlauberinnen zur Hilfe und riefen die Polizei. Die Beamten nahmen die Zeugenaussagen auf.

Merkwürdiges Gebaren in La Soledad

Wenig später entdeckte eine Patrouille der Nationalpolizei in Palmas Stadtteil La Soledad zwei junge Männer auf einem Motorroller, die sich auffällig verhielten. Als sie die Beamten erblickten, ergriffen sie die Flucht. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf.

Nachdem sie die beiden Flüchtigen angehalten hatten, stellten sie fest, dass die Beschreibung der Täter von der Playa de Palma auf die beiden Männer zutraf. Zudem war der Motorroller am Vortag in Palmas Stadtteil Marqués de Fontsanta als gestohlen gemeldet worden. In einer Jackentasche fanden die Beamten außerdem das Handy, das an der Playa de Palma geraubt worden war.

Nachdem außerdem klar war, dass der junge Mann, der den Motorroller lenkte, keinen Führerschein hatte, nahmen die Polizisten die beiden Männer fest. Es soll sich um algerische Staatsbürger handeln.