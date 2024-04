Wanderunfall auf Mallorca: Rentner-Paar aus Deutschland muss mit Hilfe eines Hubschraubers gerettet werden

Am Donnerstagmorgen (11.4.) musste ein 70-jähriges Paar aus Deutschland nach einem Wanderunfall von der Guardia Civil in Andratx mit Hilfe eines Hubschraubereinsatzes geborgen werden. Nachdem die Notrufzentrale 112 eine Mitteilung erhalten hatte, dass einer der Wanderer einen fünf Meter hohen Abhang hinuntergestürzt war, wurde eine spezielle Bergrettungseinheit der Guardia Civil zum Unfallort geschickt. Unterstützt wurde sie vom Flugdienst Servicio Aéreo, der die Suche und Bergung mit seinem Hubschrauber erleichtern sollte.

Frau erlitt Verletzungen an Händen und Kopf

Das Rettungsteam, bestehend aus zwei Bergspezialisten und den Piloten, begab sich schnell vor Ort und überflog den Bereich, in dem es die beiden Personen lokalisiert hatte. Die Frau hatte in Folge des Sturzes verschiedene Verletzungen an Händen und Kopf erlitten. Der Sturz ereignete sich, als das Paar den Wanderweg verließ.

Nachdem das Rettungsteam die Seniorin stabilisert hatte, wurden die beiden Wanderer an Bord des Helikopters in das Krankenhaus Son Espases in Palma überführt, wo die verletzte Frau behandelt wurde.

Guardia Civil warnt Wanderer vor Selbstüberschätzung

Die Guardia Civil warnt davor, sich bei Ausflügen in die Berge zu überschätzen und rät, die Tour vorher gründlich zu planen und an die Erfahrung und die Belastungsgrenze jeder beteiligten Person anzupassen. Mangelnde Aufmerksamkeit und mangelnde Erfahrung seien in der Regel die Hauptursachen für Unfälle in den Bergen.