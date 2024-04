Deutsche Wanderin stürzt auf Mallorca zwei Meter in die Tiefe

Die Guardia Civil hat am Montag (15.4.) eine Deutsche gerettet, die bei einer Wanderung durch den Torrent de Pareis aus etwa zwei Metern in die Tiefe gestürzt war. Das gab die Polizeieinheit in einer Pressemitteilung bekannt.

Krankenschwester rief den Notruf

Der Vorfall ereignete sich am frühen Nachmittag. Bei der Person, die den Notruf wählte, handelte es sich um eine Krankenschwester. Diese informierte die Rettungskräfte darüber, dass die 55-Jährige sich möglicherweise einen Bruch des Beckens oder des Kreuzbeins zugezogen habe. Sie könne sich nicht mehr bewegen.

Die Rettungskräfte leisteten vor Ort erste Hilfe und brachten die Frau per Helikopter ins Landeskrankenhaus Son Espases. /pss