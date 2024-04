Mehrere Migrantenboote vor Mallorca und Formentera aufgegriffen

In der Nacht vom Montag (15.4.) auf Dienstag sind drei Migrantenboote vor der mallorquinischen Küste und auf der Balearen-Insel Formentera entdeckt worden. Das gab Guardia Civil bekannt. Insgesamt 47 Personen hätten versucht, die beiden Inseln zu erreichen.

Zwei Boote vor der Küste von Cabrera entdeckt

Das erste der Boote mit insgesamt 14 Menschen an Bord wurde am Montag (15.4.) um 23 Uhr südöstlich von Mallorca in den Gewässern des Archipels Cabrera aufgegriffen.

Am Dienstagmorgen (16.5.) um 5.40 Uhr entdeckte die Seenotrettung dann fünf Meilen westlich von Cabrera ein weiteres Boot. An Bord befanden sich 24 Personen. Die Insassen beider Boote seien in einem guten gesundheitlichen Zustand gewesen.

Auch auf Formentera wurde ein Migrantenboot aufgegriffen

Neun weitere Migranten nordafrikanischer Herkunft wurden dann in der Nacht zum Dienstag (16.4.) um 3.30 Uhr auf der Nachbarinsel Formentera entdeckt. Der Vorfall ereignete sich an Land in Es Caló. Auch hier hätten alle Personen einen guten gesundheitlichen Eindruck gemacht, heißt es.

Schon 41 Boote angekommen

Mit diesen drei erhöht sich die Anzahl der Boote, die in diesem Jahr auf den Balearen angekommen sind, auf insgesamt 41. 665 Menschen seien so auf den Inseln eingetroffen. Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Boote bei 128, mit insgesamt 2278 Migranten an Bord.