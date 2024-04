Wetter auf Mallorca: Ein wenig Regen und dann scheint wieder die Sonne

Die Wetterkarte des spanischen Wetterdienstes Aemet zeigt für Mallorca am Mittwoch und Donnerstag graue Wolken und Regen an. Nach starken Schauern sieht es aber nicht aus. Es wird ein paar wenige Tropfen dann und wann geben. Spätestens ab Freitag scheint die Sonne auf der Insel wieder kräftig.

Verantwortlich für das schlechtere Wetter ist ein Tiefdruckgebiet, das Mallorca von Italien aus erreicht und für einen mäßigen Ostwind sorgt. Das Meer ist unruhig. Bis zum späten Nachmittag soll der Himmel über der ganzen Insel grau bleiben. Besonders am Vormittag ist Regen möglich. Ab 17/18 Uhr klart der Himmel vom Westen her auf und die Sonne scheint kurz vor ihrem Untergang um 20.30 Uhr.

Sonne im Westen, Regen im Osten Mallorcas

Die Temperaturen erreichen tagsüber Höchstwerte von 16 bis 19 Grad. In der Nacht geht es auf 7 bis 11 Grad herab. Um 7.05 Uhr taucht die Sonne am Donnerstag wieder auf. Zumindest im Südwesten Mallorcas. Besonders im Osten bleibt es grau und regnerisch. Wieder wird es am späten Nachmittag besser. Die Temperaturen knacken diesmal die 20-Grad-Marke.

In der Nacht auf Freitag weht im Nordosten um Cala Ratjada ein stürmischer Nordwind. Dafür scheint tagsüber die Sonne. Bis zu 21 Grad sind drin. Am Wochenende ändert sich das Wetter dann wenig: Viel Sonne und Temperaturen über der 20-Grad-Marke.