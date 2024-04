Schon wieder: Feuer in der Casa Gallega in Palma

Die Feuerwehr auf Mallorca hat am Mittwochabend (17.4.) einen Brand in der "Casa Gallega" gelöscht. Das beliebte Restaurant in Palma war bereits vor zehn Jahren komplett abgebrannt.

Es handelt sich um die Filiale an Palmas Avenidas. Gegen 19.30 Uhr bildete sich eine dichte Rauchsäule, die Hunderte Meter in die Luft stieg. Der Brand war offenbar in der Küche ausgebrochen. Das Restaurant, das für seine Pintxos (kleine belegte Baguettebrote) bekannt ist, macht um diese Zeit auf.

Großer Schaden durch Rauch befürchtet

Die Ortspolizei verbat den Anwohnern den Zutritt zu ihren Wohnungen über dem Restaurant. Die Menschen, die sich in den Wohnungen aufhielten, wurden aufgefordert sich einzuschließen. Einer der Angestellten des Restaurants musste wegen einer Rauchvergiftung behandelt werden. Eine Verlegung ins Krankenhaus war aber nicht notwendig.

Nach gut einer Stunde war der Brand gelöscht. Der Rauch dürfte großen Schaden im Restaurant angerichtet haben. Über das Ausmaß sind noch keine Einzelheiten bekannt. Neben der Filiale an den Avenidas gibt es eine weitere Casa Gallega im Carrer d'Aragó in Palma und in Port d'Alcúdia.

Bereits im September 2014 kam es zu einem Brand im gleichen Restaurant. Damals fackelte das komplette Lokal nieder und die Feuerwehr kämpfte fünf Stunden mit den Flammen. /rp