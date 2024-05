Hauseinsturz an der Playa de Palma: Das ist zu den Verletzten bisher bekannt

Bei einem Einsturz der Bar Medusa Beach Club sind am Donnerstagabend (23.5.) vier Personen gestorben. 16 weitere (sieben davon mit sehr schweren Verletzungen) kamen in die öffentliche Krankenhäuser Son Llàtzer und Son Espases. "Einige Personen mit leichten Verletzungen sind zudem auf eigene Faust in Privatkliniken gefahren. Wir sind dabei, alle Informationen zu sammeln", sagte ein Sprecher der Nationalpolizei der MZ. Von den Verletzten in den öffentlichen Krankenhäusern wurden die erste nun bereits entlassen.

Hauptsächlich eine Gruppe junger niederländischer Urlauber betroffen

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, wurde eine Frau, zu der es keine Angaben zu Alter oder Herkunft gibt, entlassen. Sie hatte angesichts des Dramas einen Nervenzusammenbruch erlitten. Drei niederländische Urlauber im Alter von 27, 28 und 29 Jahren (zwei Frauen, ein Mann) durften ebenfalls das Krankenhaus Son Llàtzer verlassen. Sie waren nur leicht verletzt. Vier weitere holländische Urlauber (zwei Männer und zwei Frauen), ebenfalls im Alter zwischen 27 und 29 Jahren, bleiben weiter in der Klinik. Ihr Zustand ist stabil.

Noch keine Informationen zu den sehr schwer Verletzten

Diese acht Personen zählen zu den neun, die nicht sehr schwer verletzt waren. Die neunte Person wurde ins größere Krankenhaus Son Espases verlegt. Es handelt sich um eine 26-Jährige (die Nationalität ist derzeit nicht bekannt) mit einer Oberkörperverletzung. Sie wird in der Notaufnahme behandelt.

Zu den sieben sehr schwer verletzten Personen gibt es bislang noch keine Informationen.