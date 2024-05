Tödlicher Verkehrsunfall: 80-jährige Frau wird in Llubí von Lieferwagen überfahren

Am Dienstag (28.5.) ist eine 80-jährige Frau in Llubí gestorben, nachdem sie von dem Fahrer eines Lieferwagens überfahren worden war. Medienberichten zufolge erfasste der junge Fahrer, der gerade Lieferungen austrug, die Seniorin, als er rückwärts fuhr und sie im toten Winkel des Fahrzeugs übersah.

Ärzte konnten nur noch den Tod feststellen

Der Unfall ereignete sich um 11.40 Uhr. Unmittelbar danach trafen Polizei und Rettungsdienst am Unfallort ein und fanden die 80-Jährige bewusstlos vor. Mehrere Personen hatten bereits versucht, ihr zu helfen. Auch der Rettungsdienst versuchte vergeblich, den Zustand der Frau zu stabilisieren. Die Verletzungen, die durch den Unfall verursacht wurden, waren aber so schwerwiegend, dass die Ärzte nur noch den Tod der Seniorin feststellen konnten. Die Nachricht löste in der Gemeinde große Bestürzung aus, da die Frau im ganzen Ort bekannt war. /jm