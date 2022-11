Das Trinkwasser in Manacor auf Mallorca soll ab 2024 trinkbar sein

Die rund 11.000 Haushalte, die an das öffentliche Wassernetz im Zentrum von Manacor im Osten von Mallorca angeschlossen sind, sollen ab dem Jahr 2024 trinkbares Leitungswasser aus ihren Wasserhähnen entnehmen können. Das haben Vertreter der linksgrünen Regierung im Stadtrat bei der Vorstellung der neuen Wasseraufbereitungsanlage versprochen, die im Serralt-Viertel entstehen soll und sich bereits in der Ausschreibungsphase des Projekts befindet.

"Das Leitungswasser in Manacor ist nicht für den menschlichen Konsum geeignet, und das praktisch schon, seit das Netz 1982 in Betrieb genommen wurde. Grund dafür ist ein zu hoher Gehalt an Nitraten", erinnerte Bürgermeister Miquel Oliver. Seit Jahren arbeite man daran, Lecks in den Leitungen auszubessern und die Rohre zu modernisieren.

Wahlversprechen noch nicht eingelöst

Die neue Wasseraufbereitungsanlage wird viermal so groß sein wie die aktuelle und wird das Rathaus 3,8 Millionen Euro kosten, wie die Vorsitzende der städtischen Wasserwerke SAM, Cristina Capó, berichtet. Die Arbeiten könnten im Jahr 2023 beginnen und würden rund acht Monate dauern. Danach sei eine Testphase vonnöten. 2024 könne das gesamte städtische Netz dann jedoch von der neuen Maschinerie erreicht werden.

Mit der Aussicht auf Trinkwasser nähert sich der grüne Més-Bürgermeister Miquel Oliver der Einhaltung eines Wahlversprechens an, das er vor seiner Ernennung zum Gemeindeoberhaupt gegeben hat. Immer wieder betonte er im Wahlkampf 2019, wie wichtig eine Verbesserung der Wasserqualität in Manacor sei. Jetzt, ein halbes Jahr vor den erneut anstehenden Wahlen im Mai 2023 ist das Trinkwasser noch immer ungenießbar. Immerhin: Einige öffentliche Wasserspender stellen bereits seit vergangenem Dezember Trinkwasser für die Bevölkerung bereit.

So steht es um das Leitungswasser auf Mallorca

Manacor ist eine der wenigen Gemeinden auf Mallorca, in denen das Leitungswasser gesundheitsschädigend für die Konsumenten ist. In den meisten anderen Dörfern und Städten kann das Wasser aus dem Hahn trotz des hohen Kalkgehalts bedenkenlos getrunken werden. /somo