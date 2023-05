Die Mallorca Zeitung hat Deutsche auf der Insel zu ihrer Meinung über das Ergebnis der Kommunal- und Regionalwahlen vom Sonntag (28.5.) befragt. Dieses Meinungsbild wird weiter aktualisiert.

"Es ist, wie es immer ist: Eine Regierung hat soviel Unsinn inszeniert, dass das Volk die Opposition wählt, und in vier bis acht Jahren hat die zur Macht gekommene Opposition derartige Dummheiten angestellt, dass die Wähler die ehemaligen Regierungsparteien zurückholen. So funktioniert das Gobierno-Spiel auf der Insel seit Ewigkeiten, und das ist gut so, und wir Deutschen können als interessierte Zuschauer nur hoffen, dass die gewählten Narren in Palma ein bisschen intelligenter agieren als die gewählten Narren in Berlin…"

Axel Thorer, Journalist und Autor

"Da wir Gäste in diesem Land sind, halte ich mich mit Äußerungen etwas zurück... Ich als Sozialdemokrat bedauere natürlich grundsätzlich, wenn das linke Spektrum verliert, aber sofern eine demokratische Regierung ohne Beteiligung von Rechtsratikalen zustande kommt, ist das in Ordnung."

Rudi Neuland, Bildhauer und Kulturveranstalter

"Viele unserer Kunden, die auf Mallorca eine Immobilie gekauft haben, sind ebenso wie wir sehr zufrieden, dass das Linksbündnis endlich – und viel zu spät – abgelöst wurde. Die letzten Gesetzgebungsverfahren, insbesondere das vor ein paar Tagen verkündete Wohnungsgesetz, haben in unerträglicher Weise in das durch die Verfassung geschützte Eigentumsrecht eingegriffen und sogar Hausbesetzer größere Schutzrechte als dem verletzten Eigentümer gegeben. Da haben sich die Sozialisten von Podemos und Genossen erpressen lassen und jetzt die Quittung bekommen, denn bekanntermaßen wohnen mehr als 80 % der Spanier in Wohnungseigentum, und niemand hat es gern, wenn sein Haus besetzt wird und der Staat seine Hilfe verweigert."

Lutz Minkner, Immobilienunternehmer

"Habe mit Freuden heute morgen die Ergebnisse studiert. Jetzt hoff ich auch, dass die Versprechen die gemacht wurden, auch umgesetzt werden. Ich traue der Dame eigentlich recht viel zu. Sie ist jung und voller Energie. Sehr geehrte Frau Prohens, schaffen Sie bitte dieses Unnötige Rauchverbot auf den Terrassen ab, wie versprochen. Dies würde bei den Bürgern ein gutes Zeichen setzen. Bei den anderen Versprechen wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Hoffentlich täusche ich mich nicht in Ihnen, bitte denken Sie an Ihre Bürger. Ohne Sie wäre Mallorca nicht da, wo es jetzt ist."

Elvira Kaese, MZ-Leserin

"Das Wahlergebnis überrascht mich nicht im Geringsten. Die zunehmende Armut in der Bevölkerung ließ mit Sicherheit nicht wenige Protestwähler an die Urnen gehen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die PP auch ohne absolute Mehrheit als Regierungspartei durchsetzen kann. Eine Koalition mit der ultrarechten Vox-Partei fände ich nicht in Ordnung - da würde ich Neuwahlen vorziehen. Welche Partei(en) auch immer das Volk vertreten werden, sie mögen die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum als oberste Priorität setzen! Des Weiteren sollte angesichts der aktuell überteuerten Mieten der Mindestlohn auf das Niveau anderer EU Länder angehoben werden."

Doris Kirch, Auswanderungs-Beraterin

"Als Selbstständige (autónoma) freue ich mich natürlich sehr über den Wechsel und hoffe, dass die neue Regierungspolitik im Sinne aller Bewohner der Balearen agiert- nicht nur einer Gruppe. Obwohl die Insel Regulierungen benötigt, hoffe ich sehr, dass einige nicht bewährte Maßnahmen wieder zurückgenommen werden. Zum Beispiel die Sperrung der Fahrspur auf der Autobahn vom Flughafen, die zu stundenlangen Staus bei Portixol führte - was nicht im Sinne der Umwelt sein kann."

Lilly Hess, Autorin

"Ich halte mich generell aus der Inselpolitik heraus, jedoch finde ich die Zunahme der Stimmen für Vox bedenklich, und es weckt Grund zur Besorgnis."

Elke Becker, Autorin

"Wir sind sehr froh das die PP gewonnen hat. Für uns Geschäftsleute ist dies definitiv besser. Da die PP für Sport/ Fortschritt und neue Ideen einsteht und kleine und Mittelständige Betriebe fördert können wir dadurch eventuell unser Projekt an der Playa durchsetzen. Daher ist es genau unsere Partei."

Caro Robens, Unternehmerin und TV-Auswanderin

"Wir sind superglücklich mit diesem Wahlergebnis, weil wir nur sagen können, dass wir hier in Santanyí von der PP-Bürgermeisterin Maria Pons immer sehr unterstützt worden sind und die uns immer ein offenes Ohr geschenkt hat. Auch Llorenç Galmés, der wohl Inselratspräsident wird, hat uns schon mehrfach seine Aufwartung gemacht."

Heimke Mansfeld, Hope Mallorca

"Go for it!"

Hans Lenz, Immobilienunternehmer

"Also ich war gestern den ganzen Tag im Wahllokal meiner Gemeinde und habe am Eingang Wähler begrüßt und eingewiesen, an welchem Tisch sie wählen mussten. Das mache ich gerne und seit Jahren. Da bin ich auch sehr stolz ,dass ich als Deutsche so gut integriert bin und von der Partei PP voll und ganz akzeptiert werde (...) Seit der Pandemie wurden Selbstständige und kleine Firmen nur noch ausgequetscht wie eine Zitrone. Mit vielen Regeln und hohen Steuern behaftet und obendrein noch behandelt wie Verbrecher. Zu guter Letzt wurden auch noch Arbeitnehmer stark belastet mit Steuernachzahlungen und steuerlich bedingten Lohnkürzungen. Bei den Wahlen haben die Bürger nun gesagt: Es reicht."

Gerlinde Weininger, Wirtin und PP-Mitglied

Was meinen Sie zu den Wahlergebnissen? Schreiben Sie uns an leserforum@mallorcazeitung.es