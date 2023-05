Wenn an diesem Sonntag auf Mallorca – wie auch anderswo in Spanien – die Landesregierung, der Inselrat sowie die Stadt- und Gemeinderäte gewählt werden, bleiben die Deutschen auf ihrer heiß geliebten Insel größtenteils Zuschauer. Wahlberechtigt sind sie nur bei den Gemeindewahlen, und das setzt die Anmeldung im Rathaus voraus, die – oft aus steuerlichen Gründen – längst nicht alle vornehmen.

Gerade einmal 4.912 Bundesbürger sind auf Mallorca im Wählerverzeichnis eingetragen. Ihre Stimmen mögen in der einen oder anderen kleineren Gemeinde einen Unterschied machen, insgesamt aber fallen sie nicht ins Gewicht. Das steht in einem deutlichen Kontrast zu den Ausmaßen der deutschen Investitionen und des gesamtgesellschaftlichen Interesses an Mallorca, ist aber kaum zu ändern, solange so viele sich nicht wirklich auf die Insel einlassen und sich lieber in der bequemen Rolle des Gastes sehen, obwohl sie hier leben.

Politische Macht verbleibt in den Händen der Einheimischen

Und natürlich gilt das auch für die anderen politischen Ebenen, wo – Nationalstaat ist Nationalstaat, auch in der EU – die politische Macht in der Hand der Einheimischen verbleibt. Sie streiten und entscheiden dann über Themen, die ganz unmittelbar deutsche Immobilienbesitzer und Urlauber betreffen.

Die Wirtschaft weiß davon und versucht im Vorfeld der Wahlen dann doch ein wenig Einfluss zu nehmen. In der Vergangenheit waren es die großen deutschen Reiseveranstalter, die mehr oder weniger diskret vor linkspolitischen Ausschlägen warnten, dieses Mal war es die Immobilienwirtschaft. Viel gebracht hat es noch nie. Zu viele von uns bleiben interessierte Zuschauer.