Mit einer Vorstellung ihres Regierungsprogramms bewirbt sich am heutigen Montag (3.7.) im Landesparlament in Palma die 41-jährige Übersetzerin Marga Prohens (Volkspartei, PP) um das Amt der balearischen Ministerpräsidentin. Die Repliken der oppositionellen Sozialisten sowie der Linksparteien Més und Podemos sind für Dienstag vorgesehen, im Anschluss soll dann der erste Wahlgang stattfinden.

Da die PP am 28. Mai die Regionalwahlen zwar gewann, nicht aber über eine absolute Mehrheit verfügt, wird aller Voraussicht nach zur Wahl der 41-jährigen Übersetzerin ein für Donnerstag angesetzter zweiter Wahlgang benötigt, bei dem die einfache Mehrheit reicht (mehr Ja- als Nein-Stimmen). Die rechtsextreme Partei Vox hat mit den Konservativen vereinbart, dass sie sich bei diesem zweiten Wahlgang enthält. Im Austausch hat die PP zugesichert, sich an die in einem Grundsatzpapier vereinbarten 110 politischen Leitlinien zu halten.

Setzt Pohens in ihrer Rede moderatere Akzente?

Aufmerksam beobachtet werden dürfte am Montagmorgen, inwieweit Prohens in ihrer Rede vor dem Parlament am Montag darüber hinaus eigene, moderatere Akzente zu setzen vermag. Nach erfolgreich bestandenem zweiten Wahlgang soll Prohens ihr Amt dann am Freitag antreten.

Mit der 41-jährigen, in Campos geborenen Politikerin stellt die PP zum sechsten Mal seit Verabschiedung des Autonomiestatuts der Balearen 1983 das Amt des Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin. Die 41-jährige Konservative löst die Sozialistin Francina Armengol ab, die ab 2015 zwei Legislaturperioden lang die Geschicke von Mallorca und den Nachbarinseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera bestimmte.