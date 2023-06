Der Durchbruch kam am späten Mittwochnachmittag (28.6.), der Weg zur Wahl von PP-Spitzenkandidatin Marga Prohens zur neuen Ministerpräsidentin ist frei: Die konservative Volkspartei (PP) und die Rechtspopulisten von Vox haben sich auf ein Regierungsbündnis geeinigt. Dieses sieht eine Minderheitsregierung der PP vor, an der Vox nicht beteiligt wird, mittels einer Kommission aber über die Einhaltung inhaltlicher Vereinbarungen wacht, wie es in Pressemitteilungen beider Parteien am Abend heißt.

Demnach wurde bei den Verhandlungen ein Katalog von insgesamt 110 politischen Maßnahmen für die neue Legislaturperiode erarbeitet. Vox verpflichtet sich im Gegenzug, bei den künftig anstehenden Abstimmungen über den Haushalt nicht mit Nein zu stimmen. Vereinbarte Maßnahmen Die inhaltliche Marschroute stand offenbar schon länger fest, der Abschluss des Pakts hing zuletzt aber an der Frage, wie Vox auf die Einhaltung der vereinbarten Maßnahmen während der Legislaturperiode pochen kann. Der jetzt vereinbarte Katalog umfasst ein weites Feld, er reicht von der Wirtschafts- und Fiskalpolitik, wo es ohnehin große Übereinstimmungen beider Parteien gab, bis hin zu heikleren Themen wie der Sprach- und Sozialpolitik. Im Tourismus sollen Auflagen zur Begrenzung der Gästebettenzahl aufgehoben werden. Katalanisch-Auflagen werden laut der Einigung sowohl im öffentlichen Gesundheitssystem, als auch in der öffentlichen Verwaltung sowie im öffentlichen Bildungssystem gelockert oder aufgehoben. Beim Thema Gewalt gegen Frauen wird einerseits der Kampf gegen diese gefordert, andererseits der Begriff der „sexualisierten Gewalt“ durch den der „intrafamiliären Gewalt“ ersetzt. Das Gesetz zur Vergangenheitsbewältigung soll abgeschafft werden. Besonders betont werden Maßnahmen gegen Hausbesetzer sowie gegen die illegale Einwanderung. Einigung für Inselräte Während die PP auf Balearen-Ebene laut der Einigung alleine regieren kann, wurdevereinbart, dass Vox in den Inselräten von Mallorca und Menorca sehr wohl an der Regierung beteiligt wird. Im Consell de Mallorca soll Vox die Ressorts Umwelt und Jagd erhalten. Die Wahl von Prohens zur Ministerpräsidentin ist für Anfang kommender Woche geplant. So sich Vox laut der Vereinbarung enthält, wird im zweiten Wahlgang eine einfache Mehrheit für ihre Kür ausreichen.