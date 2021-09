Freunde von uns haben den Flug verpasst, weil der Bus LA42 nicht nach Montuïri gekommen ist. Uns selbst ist Ähnliches passiert. Was ist da los? (Armin U., per E-Mail)

Das ist wirklich Busfahren für Fortgeschrittene: Erst bei einem Anruf bei balearischen Verkehrskonsortium war zu klären, dass bei der LA42 vom Cala Bona zum Flughafen (und zurück) eine Sonderregelung gilt: Wer in Villafranca, Montuïri und Algaida in Richtung Flughafen einsteigen will, muss einen Tag vorher bei der Rufnummer 617-365 365 anrufen. Diese Platzreservierung ist noch bis zum 31. Oktober zu beachten. Zu erkennen ist sie an winzigen roten Punkten und ihrer Erklärung auf dem Fahrplan der Linie A42 (verfügbar als PDF unter tib.org).

Warum stehen in den Dörfern Mallorcas mit Wasser gefüllte Plastikflaschen neben der Haustür? (Suzanne Z., per E-Mail)

Mallorquinerinnen, die in einer Straße mit Plastikflaschen vor den Häusern wohnen, sagen dazu: In den engen Gassen stinke der Urin von Hunden im Sommer fürchterlich. Die Hausfrauen stellen die Wasserflaschen an die Straßenecken, weil sie glauben, dass es die Hunde vom Urinieren abhält. Doch es fehlt ein Nachweis, ob das auch wirklich klappt.

Ich bin seit vielen Jahren in der Gemeinde registriert und habe auch meinen Hauptwohnsitz hier. Bin ich damit auch automatisch im Ausländerregister eingetragen? Wenn nicht, wie geht das? (Sven T., per E-Mail)

Das sind zwei verschiedene Behörden: Das Einwohnermeldeamt der Gemeinde und das Ausländeramt für die Registrierung im Ausländerregister. Sie ist Voraussetzung, wenn Sie sich bei der Seguridad Social anmelden möchten. Das geht einfach, wenn Sie den Nachweis einer Festanstellung erbringen können. Ohne diese ist die Mitgliedschaft in einer privaten Krankenversicherung notwendig, die ähnliche Leistungen wie die Seguridad Social garantiert. Zudem ein Banknachweis, dass Sie etwa 7.000 Euro auf Ihrem Konto haben. Nach erfolgter Registrierung erhalten Sie eine Bestätigung über die Eintragung. Wer diese nicht besitzt, ist nicht registriert.

