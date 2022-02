Der eigentlichen, den Balearen gewidmete Feiertag, der "Dia de les Illes Balears" , ist zwar erst am Dienstag (1.3.). Das Programm, das die Balearen-Regierung anlässlich des Tags auf die Beine gestellt hat, beginnt jedoch schon einige Tage vorher. Ganze 255 Aktivitäten, darunter Tage der offenen Tür in Museen und Bibliotheken, Straßenkonzerte, Märkte, Tanzaufführungen, finden rund um den 1. März statt – und das längst nicht nur in Palma. Auch in den Dörfern ist einiges los.

Dass Bewohner und Urlauber große Lust hatten, den Tage nach zwei Jahren Pandemie wieder gebührend zu feiern, zeigte sich am Samstag (26.2.) in Palma. Tausende Besucher kamen zu den Aktivitäten und den Märkten im Parc de la Mar, auf dem Paseo Sagrera, dem Borne und dem Park Sa Feixina. Eine weitere Attraktion waren die Führungen durch das Consolat de Mar, den Sitz der Regierung. Es bildeten sich Warteschlangen, um das emblematische Gebäude zu besichtigen. Auch am Sonntag (27.2.) wartet ein buntes Programm auf die Besucher. Zu den Highlights dürfte erneut der Gastro-Markt im Park Sa Feixina gehören. Er findet von 10 bis 23.30 Uhr statt. Damit am Feiertag (1.3.) selbst so viele Bewohner und Besucher wie möglich an den Aktivitäten teilnehmen können, dürfen sie an dem Tag kostenlos die Busse und Züge der Verkehrsbetriebe Tib nutzen. Unter diada.caib.es kann man nach dem Anklicken einer Unter-Rubrik von „Actividades" nach den Aktivitäten in einer bestimmten Gemeinde und nach einem konkreten Datum suchen.