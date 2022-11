So können Sie in Palma de Mallorca für wenig Geld Graffitis entfernen lassen

Mit Street-Art hat das nichts zu tun: Illegale Graffiti, die Hausfassaden verunstalten, sind ein Ärgernis. Was an vielen Bewohnern, die sich in Palma über diese Form des Vandalismus ärgern, vorbeigegangen sein dürfte: Die Schmierereien lassen sich zum Schnäppchenpreis wieder entfernen – für gerade einmal zwei Euro pro Quadratmeter. Seit mehr als einem Jahr subventionieren die Stadtwerke Emaya diesen Service für private Gebäude.

Beste Strategie: Sofort entfernen Das Angebot der Stadtwerke, den Schmierereien für einen Symbolpreis zu Leibe zu rücken, könnte niedrigschwelliger nicht sein. Für umso wichtig hält es die Vizepräsidentin des Denkmalschutzvereins ARCA, Àngels Fermoselle, dass die Eigentümer von Immobilien stärker darauf aufmerksam gemacht werden und dass sie darauf bestehen, Graffiti zu entfernen – selbst wenn die Sprayer immer wieder nachlegen würden. Fermoselle versichert: „Es hat sich gezeigt, dass die sofortige Entfernung von Vandalismus-Graffiti die beste Strategie ist, damit sie mit der Zeit nicht mehr auftauchen.“ In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden nach Angaben von Emaya 104 der subventionierten Säuberungen durchgeführt, etwa in den Straßen Metge Josep Darder, Alfons el Magnànim, Eusebi Estada, Jaume Balmes und Costa de la Pols. Laut ARCA werden rund 90 Prozent aller Graffiti in Palma an Privathäuser gesprüht. Der Rest der Schmierereien entfalle auf Straßen und Gebäude der Stadt oder auf andere Infrastrukturen wie Bildungszentren, die der Regierung gehören. So kommen Sie an den Emaya-Service Der Stadtrat von Palma betont, dass die Fachleute nur eingreifen können, wenn der Eigentümer der betroffenen Immobilie dies zuvor beantragt hat. Der Dienst kann über ein Formular auf der Emaya-Website im Bereich „Bürgerservice“ („Atención a la Ciudadanía“) in Auftrag gegeben werden. Dort wählen Sie zunächst „Gestiones de calidad urbana“ aus. Das Online-Formular finden Sie dann unter „Solicitud de limpieza de pintada vandálica“. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass die betroffene Oberfläche mehrere Anforderungen erfüllen muss. Es darf sich nicht um ein denkmalgeschütztes Gebäude oder ein Kulturgut handeln, und es dürfen keine Arbeiten durchgeführt werden, die höher als das Erdgeschoss sind – auch nicht auf Elementen wie Türen, Innenhöfen, Fenstern, Tafeln, Plakaten oder Schildern und ebenfalls nicht auf Materialien wie Holz oder Metall, die bei der Reinigung beschädigt werden können. Die Vizepräsidentin von Arca ist der Ansicht, dass diese Auflagen die Bürger bei der Inanspruchnahme des Dienstes zu stark einschränken. Sie fordert die Stadtwerke daher auf, die Maßnahmen noch auszuweiten, um noch mehr Graffiti in Palma zu beseitigen.